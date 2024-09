Ranka za RTL.hr o farmeru Zlatku i njegovim oštrim riječima: 'Iznenađena sam, osjetila sam njegovu naklonost'

Ranka se za RTL.hr osvrnula na Zlatkove riječi. "Nisam cinična. Otvorena sam. Uvažavam svakoga, nemam razloga za to. Mislim da se uvelike promijenio nakon našeg razgovora. Ne znam zašto je to zaključio", ispričala je.

"Jako sam iznenađena. Dobro smo se družili. Osjetila sam njegovu naklonost, vidjela smiješak. Došla sam čistog srca. Ukusi su različiti i o njima se ne raspravlja. Možda sam ja malo preiskrena, preotvorena. Mislila sam, to je to. On mi se svidio", dodala je.

Osvrnula se i na njegov komentar zašto su se ona i Biserka obje prijavile za njega. "Zašto ne? Mi smo poznanice, a ne prijateljice. Idemo zajedno na ples. Ništa posebno. Prijateljice morate biti jako dugo zajedno, od djetinjstva. Ne povjeravamo se jedna drugoj. Nema toga više danas da se na nekog možeš potpuno osloniti", objasnila je.