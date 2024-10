Ranki nije jasno zašto ju je Zlatko izbacio: 'Precijenila sam se, mislila sam da je gospodin'

Nikita je rekla ostalim kandidatkinjama koje su izbačene kao i ona iz 'Ljubav je na selu' da joj ne pada na pamet nekome se gurati. "To sam i ja rekla", složila se Ranka.

"Ja sam se izgleda precijenila, to jest razmišljajući o njemu da je gospodin, da je pristao meni, međutim...", rekla je Ranka.

"Ako je muškarcu stalo do tebe, onda će se boriti, ne ja za njega. Eno, one će se boriti. Ja ću im pjevati na svadbi. Baš me briga", komentirala je Nikita.

"Nemam mu što poručiti, neka samo živi svoj život", rekla je Ranka o farmeru Zlatku.

Anđela je priznala da joj se jako svidio Toni, ali je optimistična nakon ispadanja. "Kad ti se jedna vrata zatvore, druga ti se otvore", poručila je.