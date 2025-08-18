Emisije
Ljubav je na selu

Rasema iz 'Ljubav je na selu' podijelila kako izgleda njezin komadić raja: 'Nebo iznad Lapca'

Rasema iz 'Ljubav je na selu' otkrila je kako uživa u svome mjestu, ali požalila se na vrućinu

RTL.hr
18.08.2025 18:00

Rasema je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' koju su gledatelji RTL-a itekako zavoljeli. Oduševila ih je njezina ranjivost, ali i činjenica da sama održava imanje u Lici. Brine se o kući i okućnici, a iako je nakon showa pronašla ljubav, to se ipak sve izjalovilo. 

Rasema, Ljubav je na selu
Rasema, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Sada je na društvenim mrežama podijelila kako izgleda ljetni dan u njezinom selu, a i požalila se na jednu stvar. 

"Ne možete niti zamisliti koliko je pakleno vruće", napisala je Rasema. 

Rasema, Ljubav je na selu
Rasema, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Inače, nedavno se pohvalila s novom frizurom. 

"Nova ja, nova frizura. Vrućina je pobijedila moju ljubav prema dugoj kosi pa nije loše ni ovako", napisala je.

Rasema, Ljubav je na selu
Rasema, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Pratiteljima se itekako svidjela njezina promjena imidža ."Rasema, ne žali dugu kosu. Ova ti frizura lijepo pristaje, puno te mlađom radi", "Super vam je ovako Rasema, puno mlađe izgledate, a i lakše za održavati...", "Frizura top", "Super, lijepo izgleda", "Baš vam je lijepo, prava dama", komentirali su.

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ:

rasema ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Ove jeseni 'Ljubav je na selu' ponovno će spajati parove diljem Lijepe Naše: 'Među nekima već postoji posebna kemija'

