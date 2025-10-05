Rasema iz 'Ljubav je na selu' pokazala s kime se druži: 'U njihovu ljubav i vjernost vjerujem, to je moje društvo'

icon-close

Oduševila ih je njezina ranjivost, ali i činjenica da sama održava imanje u Lici. Brine se o kući i okućnici, a iako je nakon showa pronašla ljubav, to se ipak sve izjalovilo. Tako je nedavno na društvenim mrežama otkrila tko je njezino omiljeno društvo. "U njihovu ljubav i vjernost ja vjerujem, to je moje društvo", poručila je Rasema uz fotografije preslatkih mačaka.

Inače, nedavno se pohvalila s novom frizurom. "Nova ja, nova frizura. Vrućina je pobijedila moju ljubav prema dugoj kosi pa nije loše ni ovako", napisala je.

icon-expand Rasema, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Osim toga, Rasema je nedavno proslavila 70. rođendan, a za RTL.hr je otkrila da je nitko nije posjetio i da ga je provela radno na svom imanju. Prva su joj čestitala njezina djeca. "Dobila sam poklone poštom. Prezadovoljna sam poklonima. Predvidjeli su što mi treba, znaju što mi treba. Dobila sam fritezu. Probala sam peći kruh pa se nije ispekao donji dio, moram još isprobavati način na koji funkcionira", rekla je Rasema.