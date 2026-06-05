Rasema iz 'Ljubav je na selu' proslavila 71. rođendan: 'Hvala vam od srca na lijepim željama'

Rasema Vladetić, koju su gledatelji upoznali u dvije sezone showa 'Ljubav je na selu', proslavila je 71. rođendan. Tim povodom zahvalila je svima na lijepim željama na Facebooku. "Dragi moja familijo, rodbino, prijatelji i Facebook prijatelji, hvala vam od srca na lijepim željama i čestitkama za moj rođendan i sretna sam što vas imam u jako velikom broju. Hvala vam svima uveličali ste moj poseban dan", poručila je Rasema u objavi.
Podsjetimo, Rasema je u 10. sezoni bila na imanju farmera Marka Skelina i odabrao ju je, a njihova veza je završila nakon nekoliko mjeseci dok je u 13. sezoni sudjelovala kao farmerica i svidio joj se Zvonko. Ispričala je za RTL.hr da njihov odnos nije uspio jer on ima drugu.
"Nismo više u kontaktu. Makar, kada sam ja u emisiji rekla da nisam više zainteresirana, onda je kao njemu bilo žao, kao da ipak bi nešto... Ali ja nisam htjela. Poslije smo se čuli, pitao me zašto ga ne kontaktiram, a ja sam čula da ima drugu i ne želim ganjati tuđeg muškarca. Onda mi je za rastanak otpjevao tužnu pjesmu i to je bio kraj", otkrila je Rasema.
Nakon showa upoznala je Petra iz Ličkog Osika koji ju je vidio u "Ljubav je na selu". Iako se sve činilo bajno, Rasema je u ljeto 2022. otkrila da je njihova veza završila.
"Evo me u Lapcu kod svoje kuće. Pukao je grom među nam jer ja ne mogu ostaviti sve ovo i biti kod njega. Mjesec dana ovdje kosim, krečim, njemu to ne paše, volio bi da sam tamo i čuvam kuću njemu, a ne mogu na obje strane raditi. Ovdje se izmorim, dođem tamo, čeka me i tamo i vrta i velika kuća", ispričala je Rasema ranije za RTL.hr.