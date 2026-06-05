Rasema iz 'Ljubav je na selu' proslavila 71. rođendan: 'Hvala vam od srca na lijepim željama'

Rasema Vladetić , koju su gledatelji upoznali u dvije sezone showa 'Ljubav je na selu' , proslavila je 71. rođendan. Tim povodom zahvalila je svima na lijepim željama na Facebooku. "Dragi moja familijo, rodbino, prijatelji i Facebook prijatelji, hvala vam od srca na lijepim željama i čestitkama za moj rođendan i sretna sam što vas imam u jako velikom broju. Hvala vam svima uveličali ste moj poseban dan", poručila je Rasema u objavi.

Podsjetimo, Rasema je u 10. sezoni bila na imanju farmera Marka Skelina i odabrao ju je, a njihova veza je završila nakon nekoliko mjeseci dok je u 13. sezoni sudjelovala kao farmerica i svidio joj se Zvonko. Ispričala je za RTL.hr da njihov odnos nije uspio jer on ima drugu.

"Nismo više u kontaktu. Makar, kada sam ja u emisiji rekla da nisam više zainteresirana, onda je kao njemu bilo žao, kao da ipak bi nešto... Ali ja nisam htjela. Poslije smo se čuli, pitao me zašto ga ne kontaktiram, a ja sam čula da ima drugu i ne želim ganjati tuđeg muškarca. Onda mi je za rastanak otpjevao tužnu pjesmu i to je bio kraj", otkrila je Rasema.