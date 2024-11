Rasema je iznenadila Iliju, a za RTL.hr otkrila što joj je odmah prisjelo: 'Naljutilo me to'

Rasemin dolazak je iznenadio Iliju, a otkrio je da se poznaju s društvenih mreža. "On je mislio da se ja pravim važna, da neću razgovarati s njim. On nije znao što ga čeka", rekla je Rasema. Naime, Ilija joj je uputio poziv putem društvenih mreža. "Međutim, ona me odbila", rekao je.

Farmer je komentirao da mu se sviđa njezino ime, a požalio se na Rasemine godine. Rasema je za RTL.hr komentirala kako ju je Ilija dočekao, a otkrila je i čime ju je razočarao.

"Bilo je sve u redu. Lijepo me je dočekao", istaknula je. No nije mu se svidjelo njegovo stalno pričanje o njezinim godinama. "Smetalo mi je pa sam mu odgovorila. Bivša supruga mu je bila starija pet godina od mene. Naljutilo me to spominjanje", priznala je Rasema.