Rasema ništa ne prepušta slučaju, a otkrila je tajnu dobrog zdravlja: 'Bome sam se namučila'

Rasemu Vladetić su gledatelji 'Ljubav je na selu' upoznali kao kandidatkinju i farmericu. Naime, u 10. sezoni je bila na imanju farmera Marka Skelina i odabrao ju je, a njihova veza je završila nakon nekoliko mjeseci.

Rasema je u 13. sezoni sudjelovala kao farmerica i svidio joj se Zvonko, a ispričala je za RTL.hr da je puklo jer on ima drugu. "Nismo više u kontaktu. Makar, kada sam ja u emisiji rekla da nisam više zainteresirana, onda je kao njemu bilo žao, kao da ipak bi nešto... Ali ja nisam htjela. Poslije smo se čuli, pitao me zašto ga ne kontaktiram, a ja sam čula da ima drugu i ne želim ganjati tuđeg muškarca. Onda mi je za rastanak otpjevao tužnu pjesmu i to je bio kraj", ispričala je.