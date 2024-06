Rasema proslavila 69. rođendan pa poručila: 'Ne mogu vjerovati koliko je ljudi danas mislilo na mene'

Pokazala je i kakvu je hranu pripremila za rođendansko slavlje, a dobila je niz čestitki u komentarima.

"Rasemo draga, poživila još dugo u zdravlju i radosti!!", "U svakoj sekundi, minuti uživaj, draga mojajer život nema reprizu", "Pa bravo, Rasema. Živahna si kao curica kakva i aktivna, svaka čast i sretan ti rođendan. Još puno ih proslavila i živa i zdrava bila", poručili su joj.

Podsjetimo, Rasema je nakon showa upoznala Petra iz Ličkog Osika koji ju je vidio u 'Ljubav je na selu'. Iako se sve činilo bajno, Rasema je u ljeto 2022. otkrila da je njihova veza završila.

"Evo me u Lapcu kod svoje kuće. Pukao je grom među nam jer ja ne mogu ostaviti sve ovo i biti kod njega. Mjesec dana ovdje kosim, krečim, njemu to ne paše, volio bi da sam tamo i čuvam kuću njemu, a ne mogu na obje strane raditi. Ovdje se izmorim, dođem tamo, čeka me i tamo i vrta i velika kuća", ispričala je Rasema za RTL.hr.