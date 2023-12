Razotkrivena Brankova zavođenja, a on se brani: 'Nisam kontaktirao druge žene onih pet dana na moru'

Farmer Branko Jurković pogledao je sa svojim kandidatkinjama i ostalima što se sve zbivalo na njegovoj farmi. "Mislim da što se tiče Smilje i Ruže nemam zbog čega žaliti", rekao je Branko.

"Moram reći da sam razočarana. Smilja dođe na tvoje imanje, a ti si na sto strana", rekla je voditeljica Anita Martinović farmeru. "To što stalno priča: 'Ja te volim', to on priča svima. On nije pokazao ništa konkretno da ja njega zavolim, da se zaljubim", istaknula je Smilja.