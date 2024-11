Riva za RTL.hr o Ivi i Mileni: 'Njezinu strategiju znam napamet, a on to baš ne shvaća'

Riva je za RTL.hr komentirala Milenino i Ivino ponašanje te otkrila što misli o farmeru.

Kako si doživjela trenutak na kupanju kad je Milena skinula kupaći kostim?

Kada je Milena skinula kupaći kostim, nisam se ni malo čudila jer ona više nije znala kako bi ga namamila i to je njezin plan da osvoji romantično putovanje. Ja Mileninu strategiju znam napamet, a Katica je njezina marioneta. No Ivo sve to baš ne shvaća, on vjeruje u ono što mu se govori.

Je li ti smetalo što joj se Ivo pridružio?

Ivo nasjeda na Milenine poteze i riječi koju mu ona servira na lijep način. Za mene takve igrice nisu niti imam potrebu ni volju za tako nečim. Imam svoj stav.