Robert iz 'Ljubav je na selu' slavio veliki dan: Na proslavi se pojavio i simpatični farmer Tomislav

Farmer Robert iz 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' prošlog je vikenda proslavio svoj 45. rođendan u velikom i veselom društvu. Proslava je bila ispunjena glazbom, tortom i dobrom atmosferom, a slavljenik je u opuštenom raspoloženju ugasio svjećice uz čestitke najbližih.

Posebnu pažnju privukao je dolazak farmera Tomislava, također poznatog iz showa, što je pokazalo da su dvojica kandidata nakon sudjelovanja u emisiji ostala u prijateljskim odnosima.

Podsjetimo, Robert je nedavno otkrio i da je sretno zaljubljen, a prvu zajedničku fotografiju objavio je na svom Facebook profilu.