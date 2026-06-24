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Ljubav je na selu

Robert iz 'Ljubav je na selu' slavio veliki dan: Na proslavi se pojavio i simpatični farmer Tomislav

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' imao je veliku proslavu

RTL.hr
24.06.2026 10:00

Farmer Robert iz 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' prošlog je vikenda proslavio svoj 45. rođendan u velikom i veselom društvu. Proslava je bila ispunjena glazbom, tortom i dobrom atmosferom, a slavljenik je u opuštenom raspoloženju ugasio svjećice uz čestitke najbližih.

Posebnu pažnju privukao je dolazak farmera Tomislava, također poznatog iz showa, što je pokazalo da su dvojica kandidata nakon sudjelovanja u emisiji ostala u prijateljskim odnosima.

Podsjetimo, Robert je nedavno otkrio i da je sretno zaljubljen, a prvu zajedničku fotografiju objavio je na svom Facebook profilu.

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