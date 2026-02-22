Robert iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o velikoj životnoj prekretnici: 'Imam nekoga, vjerujem da ćemo uspjeti'

Robert iz 'Ljubav je na selu' danas slavi rođendan. Iako je danas slavljenik, rekao je da neće imati veliku proslavu, ali planira organizirati zabavu na proljeće. "Bit će živa muzika i puno ljudi. Za sada neću imati proslavu jer je prehladno", najavio je.
Što se tiče ljubavnog života, Robert je otkrio da ima novosti. "Imam simpatiju i vjerujem da ćemo uspjeti. Ona živi na moru", priznao je, naglašavajući kako njihova povezanost raste.
Robert je također otkrio da se i dalje čuje sa Željkom i Tomislavom iz 'Ljubav je na selu', s kojima je ostao u dobrim odnosima.
Što se tiče njegovih poslovnih planova, Robert je otkrio da više ne radi u Austriji, već se vratio u Hrvatsku. "Sad opet živim u Hrvatskoj, tu i radim. Povukao sam se doma!", zaključio je.
