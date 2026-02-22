Emisije
Ljubav je na selu

Robert iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o velikoj životnoj prekretnici: 'Imam nekoga, vjerujem da ćemo uspjeti'

Robert, poznat iz popularnog showa 'Ljubav je na selu', otkrio je nekoliko detalja iz svog privatnog života u intervjuu za RTL.hr

RTL.hr
22.02.2026 07:00

Robert iz 'Ljubav je na selu' danas slavi rođendan. Iako je danas slavljenik, rekao je da neće imati veliku proslavu, ali planira organizirati zabavu na proljeće. "Bit će živa muzika i puno ljudi. Za sada neću imati proslavu jer je prehladno", najavio je.

Što se tiče ljubavnog života, Robert je otkrio da ima novosti. "Imam simpatiju i vjerujem da ćemo uspjeti. Ona živi na moru", priznao je, naglašavajući kako njihova povezanost raste.

Robert, Ljubav je na selu
Robert, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Robert je također otkrio da se i dalje čuje sa Željkom i Tomislavom iz 'Ljubav je na selu', s kojima je ostao u dobrim odnosima.

Što se tiče njegovih poslovnih planova, Robert je otkrio da više ne radi u Austriji, već se vratio u Hrvatsku. "Sad opet živim u Hrvatskoj, tu i radim. Povukao sam se doma!", zaključio je.

