RTL-ova voditeljica uživa na jugu Italije: Anita Martinović pokazala kako se provodi na Siciliji

Omiljeno TV lice i voditeljica RTL-ovog reality showa 'Ljubav je na selu', Anita Martinović, spakirala je kofere i otputovala na sunčanu Siciliju. Voditeljica se na svom Instagram profilu pohvalila fotografijama s putovanja na kojima pozira u predivnom okruženju s pogledom na tirkizno more i stjenovitu obalu.
Za obilazak sicilijanskih ljepota Anita je odabrala ležernu, ali upečatljivu modnu kombinaciju – haljinu leopard uzorka kombinirala je s traper jaknom i bijelim tenisicama, a stajling je upotpunila tamnim sunčanim naočalama.
U opisu objave Anita je u svom prepoznatljivom, vedrom stilu sažela dojmove s putovanja:
"Palermo is always good idea! Bili smo u samom centru! Pa da isprobamo sreću! Shvatile smo da smo sreća mi!"
Sudeći prema objavljenim stihovima i crticama s puta, voditeljica na talijanskom otoku uživa u društvu prijateljica, istražuje šarmantne ulice Palerma te uživa u nezaobilaznoj talijanskoj pizzi i jutarnjoj kavi.