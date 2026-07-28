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Ljubav je na selu

RTL-ova voditeljica uživa na jugu Italije: Anita Martinović pokazala kako se provodi na Siciliji

Voditeljica omiljenog showa 'Ljubav je na selu' uzela je predah od obaveza te s prijateljicama uživa u talijanskoj hrani, kavi i predivnim talijanskim vidikovcima

RTL.hr
28.07.2026 17:00

Omiljeno TV lice i voditeljica RTL-ovog reality showa 'Ljubav je na selu', Anita Martinović, spakirala je kofere i otputovala na sunčanu Siciliju. Voditeljica se na svom Instagram profilu pohvalila fotografijama s putovanja na kojima pozira u predivnom okruženju s pogledom na tirkizno more i stjenovitu obalu.

Za obilazak sicilijanskih ljepota Anita je odabrala ležernu, ali upečatljivu modnu kombinaciju – haljinu leopard uzorka kombinirala je s traper jaknom i bijelim tenisicama, a stajling je upotpunila tamnim sunčanim naočalama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U opisu objave Anita je u svom prepoznatljivom, vedrom stilu sažela dojmove s putovanja:

"Palermo is always good idea! Bili smo u samom centru! Pa da isprobamo sreću! Shvatile smo da smo sreća mi!"

Sudeći prema objavljenim stihovima i crticama s puta, voditeljica na talijanskom otoku uživa u društvu prijateljica, istražuje šarmantne ulice Palerma te uživa u nezaobilaznoj talijanskoj pizzi i jutarnjoj kavi.

anita martinović ljubav je na selu
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