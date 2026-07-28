RTL-ova voditeljica uživa na jugu Italije: Anita Martinović pokazala kako se provodi na Siciliji

Omiljeno TV lice i voditeljica RTL-ovog reality showa 'Ljubav je na selu', Anita Martinović, spakirala je kofere i otputovala na sunčanu Siciliju. Voditeljica se na svom Instagram profilu pohvalila fotografijama s putovanja na kojima pozira u predivnom okruženju s pogledom na tirkizno more i stjenovitu obalu.

Za obilazak sicilijanskih ljepota Anita je odabrala ležernu, ali upečatljivu modnu kombinaciju – haljinu leopard uzorka kombinirala je s traper jaknom i bijelim tenisicama, a stajling je upotpunila tamnim sunčanim naočalama.