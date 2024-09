Ruža demantirala romansu s Ivanom: 'Što je on zabrijao? Meni treba zreliji i situiraniji muškarac'

Farmer iz 16. sezone 'Ljubav je na selu' Ivan Detković komentirao je za RTL.hr kako se na zajedničkom druženju farmera i kandidata 'Ljubav je na selu' zbližio s bivšom kandidatkinjom Ružom. No, ona baš ne misli tako.

''On se malo pohvalio, što je zabrijao u svojoj glavi - ne znam... No, on je mala beba za mene. Dečko kao dečko, neka sanja dječje snove. On bi sad sa svim bakicama nešto kako bi se mogao hvaliti da je šarmer. Mene ne zanimaju mladi'', komentirala je Ruža za RTL.hr.