Ruža i Ilija poput zaljubljenih tinejdžera: Pogledajte ove romantične prizore na ljuljačkama!

Inače, Ruža je ranije za RTL.hr komentirala svoje poljupce s Ilijom i kritike Marije i Mirjane da se ponašaju poput balavaca jer su se ljubili pred svima na zabavi. "Ne obraćam pažnju, ne smetaju mi takvi komentari. To je moja stvar kako se ponašam. Nemam se čega sramiti. Mogu se ljubiti. Slobodna sam žena. Nisu to bili pravi poljupci. Bilo je prijateljski, nisu bili francuski poljupci", ispričala je.

Objasnila je i Ilijinu očaranost njome. "On kao i svaki muškarac kad odabere jednu, drži se nje, čuva je. To je do njega, nije do mene. Maknem se metar, on krene za mnom", rekla je Ruža.

