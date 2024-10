Ruža i Marija razočarane Ilijinim znanjem o konjima: 'Trapav je s njima kao i sa ženama'

Ilija je poveo kandidatkinje kod konja, a Marija je komentirala da se on ne razumije previše u te životinje. "Morate im tepati", rekao je Ilija. "On je s konjima trapav kao i sa ženama. Nema pojma o konjima, čini mi se", rekla je Ruža kroz smijeh.

Mariju je zanimalo koliko često Ilija hrani konje i čime. "On je trebao više znati o konjima, da nam priča o njima", rekla je Ruža. Ilija se pravdao da zna on dosta o konjima, samo to nije dobro pokazao. Mirjana se pohvalila da je uspjela zajahati konja. "Da bude u centru pažnje, Mirjana je sjela na konja", komentirala je Ruža.