Ruža iz 'Ljubav je na selu' objavila fotografiju s unukom i pokazala novu frizuru!

Ruža je u 16. sezoni 'Ljubav je na selu' bila na imanju farmera Branka Jurkovića , a on je na kraju odabrao Smilju , a ne nju. "Stvarno mi je drago zbog Smilje i Branka. Od početka sam smatrala da ona više odgovara Branku", komentirala je Ruža koja je nedavno na društvenim mrežama objavila fotografiju u društvu unuke.

"Bila sam u Bosni i Hercegovini i stala sam u mjestu Doboj u trgovinu. Pri ulasku mi je postalo loše. Uhvatila me muka, slabost, nisam osjećala noge. Jako sam se zabrinula i odveli su me liječniku. Ustanovljeno je kako sam imala slabi moždani udar. Dobro sam sada, došli su mi liječnici iz Švedske, da me vrate što prije kući. Trenutačno sam u Zagrebu, a sada sam dobila i dopuštenje da putujem pa se vraćam kući", ispričala je za RTL.hr.

