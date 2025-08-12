Emisije
Ljubav je na selu

Ruža iz 'Ljubav je na selu' uvijek je u pokretu, a otkrila je gdje sada putuje

Ruža iz 'Ljubav je na selu' ovih dana uživa na putovanju

RTL.hr
12.08.2025 16:00

Ruža iz 'Ljubav je na selu' otkrila je da će neko vrijeme provesti u Hrvatskoj. "Putujem u moju domovinu, Zagreb", napisala je uz fotografiju iz aviona. 

Ruža, Ljubav je na selu
Ruža, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Pratitelji su Ruži poželjeli sretan put, a ona im je otkrila da planira otići na more. 

Inače, Ruža se ranije pohvalila svojim rezultatima rada u vrtu u Švedskoj. "Prekrasno", "Svaka čast", "Jako lijepo", poručili su joj pratitelji. "Ilija bi bio prezadovoljan, Ružo", komentirala je jedna pratiteljica. "Bitno da sam ja zadovoljna. Užitak je ubrati svoje", odgovorila joj je Ruža, koja je otkrila i da slobodno vrijeme rado provodi u teretani te u druženjima s prijateljima. 

Vrt Ruže iz 'Ljubav je na selu
Vrt Ruže iz 'Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Ljubav je na selu

Prepoznajete li ljepoticu u narodnoj nošnji? Osvojila je naša srca u 'Ljubav je na selu'

Ljubav je na selu

Opa! Ilona iz 'Ljubav je na selu' ne skriva koliko je sretna zbog promjene, a ovi prizori sve govore

