Ruža iz 'Ljubav je na selu' uvijek je u pokretu, a otkrila je gdje sada putuje

Ruža iz 'Ljubav je na selu' otkrila je da će neko vrijeme provesti u Hrvatskoj. "Putujem u moju domovinu, Zagreb", napisala je uz fotografiju iz aviona.

Pratitelji su Ruži poželjeli sretan put, a ona im je otkrila da planira otići na more.

Inače, Ruža se ranije pohvalila svojim rezultatima rada u vrtu u Švedskoj. "Prekrasno", "Svaka čast", "Jako lijepo", poručili su joj pratitelji. "Ilija bi bio prezadovoljan, Ružo", komentirala je jedna pratiteljica. "Bitno da sam ja zadovoljna. Užitak je ubrati svoje", odgovorila joj je Ruža, koja je otkrila i da slobodno vrijeme rado provodi u teretani te u druženjima s prijateljima.