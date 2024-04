Ruža iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o odnosu s Mijom: 'Neiskvaren je, ali ne može odlučiti...'

Već dobro poznato lice showa 'Ljubav je na selu', Ruža Pejić, za RTL.hr podijelila je svoje dojmove s partyja te postoji li mogućnost da se odnos između nje i Mije razvije u nešto više od prijateljstva. Također je iznijela svoje mišljenje o Miji.

Kakvi su tvoji doživljaji s partyja gdje se okupila ekipa posljednje sezone 'Ljubav je na selu'? Kako je bilo?

Bilo je zabavno i lijepo. Pozvali su me, bilo mi je ugodno i drago što su me pozvali te što ponovno vidim našu ekipicu. Sa mnom je išla i moja unučica koja me jako voli pa sam je povela sa sobom.

S kime si najviše vremena provodila na druženju?

Najviše sam vremena provela s Mijom i Brankicom. Najviše s njima. Nas troje zajedno smo se najviše družili. Pozvala sa Miju da ide sa mnom na drugo mjesto nakon partyja, kao i Brankicu. Brankici se spavalo, a Mijo je odlučio ići sa mnom i kolegicom koja je isto bila u showu 'Ljubav je na selu'.