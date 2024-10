Ruža je prije ulaska u 'Ljubav je na selu' imala moždani udar! Za RTL.hr otkrila kako je sada: 'Dobro se osjećam'

Ruža je u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' kandidatkinja farmera Ilije koji je očaran njome. "On kao i svaki muškarac kad odabere jednu, drži se nje, čuva je. To je do njega, nije do mene. Maknem se metar, on krene za mnom", rekla je ranije Ruža za RTL.hr.