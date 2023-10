Ruža Pejić za RTL.hr ocjenjivala bivše farmere: 'On je za mene previše umišljen!'

"Moj Andro, prvi farmer, on je stvarno za desetke. Tamo sam bila s Ines Petrić i sa Sonjom Horvat. Ines je izašla prva, ja druga i ja sam to sve prihvatila normalno. Od svih tih farmera Andro je nekako bio najbliži meni. Bio je dobar i drag", rekla je Ruža za farmera Andru Bogunovića kod kojeg je bila u osmoj sezoni showa.

Nakon Andre je uslijedio Željko Bilić. Za njegovo srce Ruža se borila u desetoj sezoni. "Dala bi mu peticu, to je moje iskustvo. Nismo se uspjeli složiti i on je za mene previše umišljen. Tamo sam kod njega prva izašla van. Emotivna sam osoba i ako osjetim da je on netko tko nije zainteresiran za mene, onda je to za mene podvučena crta", rekla je Ruža.

Posljednje je u 14. sezoni showa bila kod Milana Milinkovića. "Stvarno super", rekla je. No, unatoč tome što je dala šansu trojici muškaraca, kaže kako se nijedan nije našao za nju po fizičkim i psihičkim preferencijama. "Nismo uspjeli pronaći zajednički jezik", zaključila je.