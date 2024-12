Ruža rekla Iliji da joj je samo dobar prijatelj: 'Bezveze sam rasipao poljupce. Pokušat ću se utrpati'

Pitao ju je da li je sretna, a Ruža je rekla da jest. Nakon toga su se poljubili. Ruža je komentirala da Ilija voli maženje i ljubljenje. "On izgleda može samo to i zna to", istaknula je.

Ilija se požalio da mu je davala nadu i onda na kraju sve završi kao prijateljstvo. "Bezveze sam rasipao poljupce. Ja ću pokušati opet dati sve od sebe da se nekako utrpam", zaključio je.

