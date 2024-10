Ruža sa smiješkom poručila suparnicama: 'Baš me briga. Ja sam uvijek pobjednica kod Ilije'

Ilija je odlučio da je njegova pobjednica Ruža s kojom se brzo zbližio. "On je izabrao u odnosu na poljupce. Nije izabrao po znanju", komentirala je Mirjana.

Kandidatkinje su sudjelovale u kvizu u kojemu su morale odgovarati na pitanja o farmerima, a onda su oni odlučivali o pobjednicama. Ipak, nisu to radili na temelju točnih odgovora nego simpatija.

"Ilija to ne može raditi tako. Prvo, nije mu 15 godina, a drugo, mora imati poštovanja prema drugim ženama", istaknula je Mirjana.

"Ja nisam ni pratio to tko je pobijedio, a tko je izgubio. Nisam pratio", priznao je Ilija.

"Meni je srce reklo Ruža i gotovo", zaključio je Ilija. "Baš me briga za ove druge. To je Ilijin izbor", istaknula je Ruža. Mirjana je komentirala da to nije pravedno prema drugim kandidatkinjama.

"Ja sam uvijek pobjednica kod Ilije", poručila je Ruža sa smiješkom.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':