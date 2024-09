Ruža za RTL.hr o strasti s Ilijom i kritikama kandidatkinja: 'To nisu bili pravi poljupci'

Ruža je sada za RTL.hr komentirala svoje ponašanje na zabavi te se osvrnula na zlatnu djevojku Mirjanu. "Ne obraćam pažnju, ne smetaju mi takvi komentari. To je moja stvar kako se ponašam. Nemam se čega sramiti. Mogu se ljubiti. Slobodna sam žena. Nisu to bili pravi poljupci. Bilo je prijateljski, nisu bili francuski poljupci", ispričala je.

Ruža i Ilija su nerazdvojni otkad su se upoznali u 'Ljubav je na selu' te je farmer očaran svojom kandidatkinjom. Nekima je prisjelo njihovo ponašanje na zabavi. "To ljubakanje za stolom mi nije sjelo jer nismo više 15-godišnjaci. Ipak su to zreli ljudi", komentirala je Marija. "Ja sam protiv ljubakanja, ponašanja poput balavaca jer tako se mogu ponašati u sobi. Ne volim takva ponašanja jer je to za osobe od 20 godina, 15, ne za osobe od 50 godina. Mislim da nije lijepo", rekla je Mirjana.

Objasnila je i Ilijinu očaranost njome. "On kao i svaki muškarac kad odabere jednu, drži se nje, čuva je. To je do njega, nije do mene. Maknem se metar, on krene za mnom", rekla je Ruža.

Otkrila je kako njezina obitelj, odnosno sinovi i unučad gledaju na njeno ponašanje. "Moja djeca nemaju ništa protiv. Zezaju se da sam mogla Iliji dati pravi poljubac. Važno im je da je meni dobro. Njima to nije nikakva sramota", ispričala je.