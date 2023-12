Ruža za RTL.hr: 'Svi mi kažu da bježim od Branka, da sam dama naspram njega'

Kandidatkinja emisije 'Ljubav je na selu' Ruža Adelborg bila je na Brankovoj formi, no tvrdi kako je brzo nakon dolaska osjetila kako on nije za nju. Što Ruža kaže o svemu na kraju showa?

Koje vam je najljepše iskustvo u showu?

Nešto najljepše mi je što sam upoznala toliko novih prijatelja. To mi je nešto najljepše i nešto što mi je trebalo.

Što vam je bilo najteže?

Nemam nikakvih teških stvari, stvarno mi je drago kako je sve ispalo, a na farmi gdje sam bila – mislim da čovjek nije za mene. To sam brzo osjetila. Ni on, ni njegova farma nisu za mene, ni ono što ja želim. Nema ništa negativno, sve je bilo novo za mene, novi doživljaji i to selo, ta mala farmica. Sjećam se kao dijete da smo mi otprilike tako živjeli, tako da on nije puno napredovao u tih 50 godina.