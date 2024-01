Samanta i Damir opet se zajedno zabavljaju! Nakon romanse prekinuli su prijateljstvo

Samanta Knežević nije pronašla ljubav s Ivanom Detkovićem u 'Ljubav je na selu', a on sada ljubi Suzanu Kumer. "Nije me iznenadilo. Mislim, to je njihov život. Imaju puno pravo na to. Nadam se da će im uspjeti, a i meni nek uspije u sljedećim mojim vezama. Neka nam je svima uspješno u 2024. u ljubavi", komentirala je Samanta za RTL.hr njihovu vezu.

Ranije je otkrila i da se više ne druži s Damirom Toplekom kojeg su gledatelji upoznali kao farmera u 'Ljubav je na selu'. Ipak, čini se da su oživjeli njihovo prijateljstvo i Samanta na društvenim mrežama dijeli videe s Damirom.