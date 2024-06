Samanta i Damir se više ne podnose: Od romanse preko neraskidivog prijateljstva do toga da više ne postoje jedan za drugoga

Njihova prijateljska ljubav je ipak - skončala.

"Jednostavno smo shvatili da smo previše različiti u brdo životnih situacija i ne funkcioniramo kao takvi pa čak više niti kao prijatelji", rekao je Damir i dodao kako je njegov moto vrlo jednostavan te da traži i takve prijatelje.

Samanta je pak priznala kako ne želi više čuti za njega... "Razlog našeg prekida je to što je on sebična i nezrela osoba. On je previše zaglibio u egoizam, nema tu više pomoći oko našeg odnosa, niti ga više želim u svom životu... Pomladila sam se jedno deset godina otkad ga nema za ovo kratko vrijeme. Njemu želim svu sreću... Bilo je i puno lijepih uspomena s njim, ali što je tu je tako je - valjda moralo biti", pojasnila je Samanta. "On neka nastavi tako živjeti kako živi, a ja ću sreću sigurno pronaći s puno boljom osobom", dodala je i time završila njihovu priču.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':