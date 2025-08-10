Emisije
Ljubav je na selu

Samanta iz 'Ljubav je na selu' kraljica je plaže, a jedan detalj je upao u oči

Samanta uživa u morskim radostima

RTL.hr
10.08.2025 11:00

Samanta iz 'Ljubav je na selu' ljetne dane provodi na plaži, a na društvenim mrežama dijeli prizore svoje morske idile. Otkrila je da uživa u Zadru  i pozirala u badiću životinjskog uzorka. "More zove one koji slušaju srcem", poručila je.

Samanta Knežević
Samanta Knežević FOTO: Facebook

Ranije je pozirala na drugoj zadarskoj plaži u crvenom badiću i cvjetnom ogrlicom oko vrata. "Život je bolji sa slanom vodom u kosi i vitaminom morem u venama", istaknula je uz svoje fotografije. 

Inače, u njezinom društvu ovog puta nije bio prijatelj Damir Toplek s kojim se pomirila prije nekoliko mjeseci i postali su opet nerazdvojni. Najavili su turneju na Jadranu kao prošlih godina, no čini se da je on odlučio dio odmora provesti u svom Međimurju, odnosno Čakovcu. 

Samanta Knežević i Damir Toplek
Samanta Knežević i Damir Toplek FOTO: Facebook

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ:

Sjećate li se Ivana Damijanića iz 'Ljubav je na selu'? Zaljubio se u Donu, a ona ga je ostavila pred kamerama

