Samanta za RTL.hr o idealnom poslu i odnosu s Ivanom: 'Rekla sam mu da uspori'

Samanta se osvrnula na svoj odnos s farmerom Ivanom s kojim se ljubila pred kandidatkinjama Tihanom i Gabrijelom te je progovorila o radu za koji je ranije izjavila da je neprirodna stvar.

Ivan vas je odveo u Lonjsko polje, gdje ste doživjeli romantične trenutke. Je li se tu rodilo nešto više između vas?

Pa s moje strane su to i dalje bili čisti prijateljski osjećaji i ništa više. Za nešto više treba vremena da osobu bolje upoznaš i saznaš sve kritične stvari koje te zanimaju prije veze, potencijalne "red flags" ako ih ima.

Djevojke su se smijale vašem grljenju i ljubljenju. Je li vam to smetalo? Mislite li da se boje za svoju poziciju kod Ivana?

Mislim da im je jako bio povrijeđen ego što Ivan ne smatra da su neke top ribe i tu ih je uhvatila jedna velika ljutnja i bijes i onda su tu mržnju usmjerile prema meni.

Rekli ste da Ivan forsira sve i pretjeruje. Jeste li mu to rekli?

Pa rekla sam Ivanu da malo uspori da se stvari odvijaju spontano i lagano, ali on kao da to hoće ubrzati.

Gabrijela je nakon vašeg ljubljenja kod stabla komentirala da je brzo između vas i svih farmera dosad sve preraslo u nešto više. Smeta li vam to?

Smeta zato što su to obične laži. Ja s nijednim farmerom kod kojeg sam bila nisam ništa imala, a onaj običan poljubac, pa bože moj, ono je bila obična zezancija, ništa spektakularno, dok kod Tomislava je on poljubio mene, ja nisam nikad ni bila zainteresirana. Ljudi miješaju danas, koliko vidim, obični poljubac odmah sa seksom, to je stvarno prežalosno gdje smo kao društvo došli danas.

Rekli ste da je rad neprirodan i da želite biti trofejna žena. Jeste li našli neki posao, čime se bavite?

Smatram da je robovanje nekom šefu za sitne novce neprirodno, naravno. Ubijati se od posla za nekog drugog nema smisla. Bilo bi idealno imati nešto svoje i raditi za sebe, ne za nekoga drugoga, kao i ta kuća, što sam spomenula na farmi, imati svoju domaću hranu i raditi za sebe.

Gdje se vidite u budućnosti što se tiče posla i financija?

Pa gdje se vidim u buduućnosti? Ja se nadam životu izvan sistema sa svojom farmicom i da radim za sebe Ili neki umjetnički posao jer sam umjetnica u duši.

