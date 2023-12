Samanta za RTL.hr o vezi Ivana i Suzane i velikom prijateljstvu s Jasminom: 'Svaki dan se čujemo'

Samanta je na društvenim mrežama otkrila da se druži s Jasminom koja je bila kandidatkinja farmera Miroslava Dekalića. "Jasmina i ja smo jako dobre prijateljice otkad smo se upoznale u 'Ljubav je na selu'. Svaki dan se čujemo i ne možemo dočekati ljeto da odemo zajedno na more", rekla je.

"Nije me iznenadilo. Mislim, to je njihov život. Imaju puno pravo na to. Nadam se da će im uspjeti, a i meni nek uspije u sljedećim mojim vezama. Neka nam je svima uspješno u 2024. u ljubavi", zaključila je Samanta.

