Samanta za RTL.hr oštro o svađi s Damirom Toplekom: 'Previše je zaglibio, ne želim ga više u svom životu'

Samanta je sada za RTL.hr komentirala svoju svađu s Damirom."Razlog našeg prekida je to što je on sebična i nezrela osoba", navela je Samanta i dodala kako je pročitala njegov intervju za RTL.hr.

Samantu Knežević gledatelji su upoznali kroz tri sezone 'Ljubav je na selu' , a u jednoj od njih je našla posebnog prijatelja Damira Topleka. No, ipak, njihovo prijateljstvo je sada završilo.

"Vidjela sam da on u intervjuu spominje kako se nadao da ću se ja njemu ispričati, ali ako se itko treba ispričati za išta to bi bio samo on", komentirala je Samanta.

"No, on je previše zaglibio u egoizam, nema tu više pomoći oko našeg odnosa, niti ga više želim u svom životu... Pomladila sam se jedno deset godina otkad ga nema za ovo kratko vrijeme. Njemu želim svu sreću... Bilo je i puno lijepih uspomena s njim, ali što je tu je tako je - valjda moralo biti", pojasnila je Samanta. "On neka nastavi tako živjeti kako živi, a ja ću sreću sigurno pronaći s puno boljom osobom", dodala je.