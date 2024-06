Sandi je ljubav tražio u 'Braku na prvu', a sada i u 'Ljubav je na selu': 'Otvoren sam za sve'

Sandi Hribernik (52) dolazi iz susjedne Slovenije, gdje je javnosti postao poznat iz prve sezone slovenske verzije showa 'Brak na prvu'. Sandi svoje slobodno vrijeme rado provodi s prijateljima, u šetnjama prirodom, te radom u svom vrtu, voćnjaku i vinogradu. Opisuje se kao veliki romantik, iskren i društven čovjek koji ne podnosi laži i prevare.

Za RTL.hr Sandi je otkrio da je vrlo zadovoljan svojim predstavljanjem u emisiji, kao i njegova obitelj i prijatelji. Sada s nestrpljenjem iščekuje da sazna je li na pravom putu. "Svi me podržavaju. 'Govore mi: Svaka čast što si se usudio! Sad ideš do finala.' Imam nade, ali kako bude, bude. Zanima me jesam li sam na dobrom putu", rekao je.