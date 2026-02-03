Sanja za RTL.hr otkrila da je zbog 'Ljubav je na selu' dobila mnogo udvarača: 'Jedan me pozvao u svoju vilu u Opatiju'

Sanja je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone 'Ljubav je na selu', a osvojila je farmera Roberta. Iako je nije pozvao na romatično putovanje gdje je bio s Ankicom, Robert je iskreno rekao kako je zbog toga požalio. Ispričao se Sanji u finalu i poklonio joj u znak isprike lančić. Sanja je za RTL.hr otkrila kako njih dvoje nisu u vezi, ali da se svakodnevno čuju, a planiraju i zajednička druženja.
U intervjuu za RTL.hr otkrila je i da je nakon showa dobila neke nove poslovne prilike, ali i nove - udvarače.
"Porasla je popularnost. Iako je meni to sve normalno jer sam bila puno prije po časopisima, snimala sam intervjue zbog svojeg posla, a u mlađim godinama sam bila misica. No, dobila sam i nove udvarače. Ima dobrih kandidata, to se odmah po komunikaciji, s jednim sam ušla u razne poslovne ideje. Pozvao me i da dođem kod njega u vilu Opatiju, ali nemam vremena", rekla je.
Iako teži za ljubavi u svome životu, smatra kako je ima dovoljno i u obiteljskom životu. Majka je trima kćerima, a ima dvoje unuka. Kćeri su je nedavno iznenadile za rođendan, a s nama je podijelila fotografije s proslave.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL