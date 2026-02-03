Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sanja za RTL.hr otkrila da je zbog 'Ljubav je na selu' dobila mnogo udvarača: 'Jedan me pozvao u svoju vilu u Opatiju'

Sanja iz 'Ljubav je na selu' živi u Njemačkoj, a u posljednje vrijeme zbog 'Ljubav je na selu' ima nešto više udvarača nego inače

RTL.hr
03.02.2026 11:28

Sanja je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone 'Ljubav je na selu', a osvojila je farmera Roberta. Iako je nije pozvao na romatično putovanje gdje je bio s Ankicom, Robert je iskreno rekao kako je zbog toga požalio. Ispričao se Sanji u finalu i poklonio joj u znak isprike lančić. Sanja je za RTL.hr otkrila kako njih dvoje nisu u vezi, ali da se svakodnevno čuju, a planiraju i zajednička druženja.

U intervjuu za RTL.hr otkrila je i da je nakon showa dobila neke nove poslovne prilike, ali i nove - udvarače.

Sanja, Ljubav je na selu
Sanja, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Porasla je popularnost. Iako je meni to sve normalno jer sam bila puno prije po časopisima, snimala sam intervjue zbog svojeg posla, a u mlađim godinama sam bila misica. No, dobila sam i nove udvarače. Ima dobrih kandidata, to se odmah po komunikaciji, s jednim sam ušla u razne poslovne ideje. Pozvao me i da dođem kod njega u vilu Opatiju, ali nemam vremena", rekla je.

Iako teži za ljubavi u svome životu, smatra kako je ima dovoljno i u obiteljskom životu. Majka je trima kćerima, a ima dvoje unuka. Kćeri su je nedavno iznenadile za rođendan, a s nama je podijelila fotografije s proslave.

sanja ljubav je na selu ljubav je na selu 2026
Moglo bi te zanimati

Dottie iz 'Ljubav je na selu' o preseljenju: 'Moj najveći san je imati stan u Zagrebu, seosku kuću u Slavoniji i stan na obali'

Danka iz' Ljubav je na selu' otkrila tko joj je postao najbolji prijatelj nakon showa! 'Rodilo se veliko prijateljstvo'

Danka iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Gledatelji su prepoznali da sam bila pravi prijatelj, a što se tiče ljubavi, ima tu lijepih pomaka'

Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' oduševili pratitelje fotografijama iz 2016. godine

Sanja za RTL.hr otkrila jesu li ona i Robert napokon u vezi: 'Planiram ga iznenaditi'

Farmer Josip E. iz 'Ljubav je na selu' podijelio preslatku fotografiju sa svojim psićem i raznježio pratitelje