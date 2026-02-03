Sanja za RTL.hr otkrila da je zbog 'Ljubav je na selu' dobila mnogo udvarača: 'Jedan me pozvao u svoju vilu u Opatiju'

Sanja je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone 'Ljubav je na selu', a osvojila je farmera Roberta. Iako je nije pozvao na romatično putovanje gdje je bio s Ankicom, Robert je iskreno rekao kako je zbog toga požalio. Ispričao se Sanji u finalu i poklonio joj u znak isprike lančić. Sanja je za RTL.hr otkrila kako njih dvoje nisu u vezi, ali da se svakodnevno čuju, a planiraju i zajednička druženja.

U intervjuu za RTL.hr otkrila je i da je nakon showa dobila neke nove poslovne prilike, ali i nove - udvarače.