Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' pobjegli na more: Pogledajte kako provode obiteljski odmor

Jedan od omiljenih parova koji su svoju ljubav pronašli u RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', Sara i Mihael, s obitelji uživa u ljetnim danima na moru.

Sara je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija i videa s plaže na kojima je pokazala kako provodi vrijeme sa suprugom i sinovima te uživa u obiteljskom odmoru.

Objavila je i fotografiju u kupaćem kostimu, a pratiteljima je pokazala svoju vitku figuru.