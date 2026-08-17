Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' pobjegli na more: Pogledajte kako provode obiteljski odmor

Jedan od omiljenih parova koji su svoju ljubav pronašli u RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', Sara i Mihael, s obitelji uživa u ljetnim danima na moru.
Sara je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija i videa s plaže na kojima je pokazala kako provodi vrijeme sa suprugom i sinovima te uživa u obiteljskom odmoru.
Objavila je i fotografiju u kupaćem kostimu, a pratiteljima je pokazala svoju vitku figuru.
Ljubavna priča koja traje
Podsjetimo, Sara i Mihael zaljubili su se pred kamerama u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a njihova romansa od samog je početka osvojila gledatelje diljem Hrvatske. Nakon završetka snimanja izgrađivali su svoj život daleko od medijske buke, a kruna njihove ljubavi su sinovi Borna i Jona.
Iako su se kamere showa odavno ugasile, ovaj skladni slavonski par iz dana u dan dokazuje da je njihova priča jedna od najljepših i najstabilnijih uspješnica ovog RTL-ovog formata.