Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' pobjegli na more: Pogledajte kako provode obiteljski odmor

Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' uživaju na odmoru

RTL.hr
17.08.2026 10:00

Jedan od omiljenih parova koji su svoju ljubav pronašli u RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', Sara i Mihael, s obitelji uživa u ljetnim danima na moru.

Sara je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija i videa s plaže na kojima je pokazala kako provodi vrijeme sa suprugom i sinovima te uživa u obiteljskom odmoru.

Objavila je i fotografiju u kupaćem kostimu, a pratiteljima je pokazala svoju vitku figuru.

Sara i Mihael, Ljubav je na selu
Sara i Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Ljubavna priča koja traje

Podsjetimo, Sara i Mihael zaljubili su se pred kamerama u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a njihova romansa od samog je početka osvojila gledatelje diljem Hrvatske. Nakon završetka snimanja izgrađivali su svoj život daleko od medijske buke, a kruna njihove ljubavi su sinovi Borna i Jona.

Iako su se kamere showa odavno ugasile, ovaj skladni slavonski par iz dana u dan dokazuje da je njihova priča jedna od najljepših i najstabilnijih uspješnica ovog RTL-ovog formata.

sara i mihael ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Gdje su danas farmeri 'Ljubav je na selu'? Samo je jedan par opstao, a ostali su doživjeli neočekivane obrate

Moglo bi te zanimati

Zaljubili se pred kamerama, a danas žive idilu: Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' proslavili poseban dan

Prava obiteljska idila: Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' zajedno slave velike rođendane svojih sinova!

Obiteljska sreća! Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' proslavili poseban dan

Ponovni susret nakon 11 godina! Marijana Batinić u 'Igri chefova' ugostila Saru i Mihaela: 'Nekima sam bila na zarukama'

Nekad i sad: Pogledajte kako su se Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' mijenjali kroz godine

Sara iz 'Ljubav je na selu' proslavila 30. rođendan: Najveća podrška su joj Mihael i njihova dječica

Pročitaj na Net.hr
Brineta u bijeloj haljini i s kosom do struka privukla je sve poglede uz Muru
Policija otkrila prve detalje istrage smrti Hayden Panettiere, poziv uputio poznanik
Vrlo brzo svi će doznati zbog čega je Love Island najgledaniji dating show
Meri Banovac: 'Pogriješila sam i žao mi je. Nisam povezala trend s težinom stvarnog događaja'
Tko je Dragana Mićalović, glumica koja preuzima potpuno neočekivanu ulogu
Senidah prekinula koncert u Hrvatskoj: Gađali je iz publike, pjevačica ljutito reagirala
Predin o Arsenu: 'Zvao bi usred noći, uvijek govorio što misli, gotovo fizički nije znao lagat'
Poznata glumica u novoj ulozi! Otkrivamo tko je voditeljica Love Island Adria
Pozirala samo u prozirnoj bijeloj košulji: Laura Prgomet pokazala gdje je napokon našla mir
Grdović moli za pomoć stradalima u požarima: 'Situacija nije dobra, riječ je o velikom novcu'