Sara iz 'Ljubav je na selu' pokazala zavidnu figuru i raspametila pratitelje fotkama: 'Božanstvena ženo'

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović zaljubili su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' i on ju je zaprosio pred RTL-ovim kamerama. Idila ovog para i danas traje te imaju dva sina. Sara je sada na društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u zelenoj ljetnoj haljini te pokazala zavidnu figuru.

"Božanstvena ženo", "Top", "Wow", samo su neki od komentara ispod njezine objave na Instagramu i Facebooku.