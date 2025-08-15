Sara iz 'Ljubav je na selu' pokazala zavidnu figuru i raspametila pratitelje fotkama: 'Božanstvena ženo'

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović zaljubili su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' i on ju je zaprosio pred RTL-ovim kamerama. Idila ovog para i danas traje te imaju dva sina. Sara je sada na društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u zelenoj ljetnoj haljini te pokazala zavidnu figuru.
"Božanstvena ženo", "Top", "Wow", samo su neki od komentara ispod njezine objave na Instagramu i Facebooku.
Inače, ljubavna idila kod Sare i Mihaela traje otkad ih je spojila šesta sezona 'Ljubav je na selu' prije deset godina.
Sara je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr komentirala svoj uspješan odnos s Mihaelom. "Stvarno ne znam koja je tajna našeg uspješnog odnosa, i sama nam se divim što smo izdržali, evo skoro već 10 godina zajedno. Mislim možda tolerancija najviše, i poštovanje", ispričala je Sara.
