Sara iz 'Ljubav je na selu' pokazala zavidnu figuru i raspametila pratitelje fotkama: 'Božanstvena ženo'

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović zaljubili su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' i on ju je zaprosio pred RTL-ovim kamerama

RTL.hr
15.08.2025 08:00

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović zaljubili su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' i on ju je zaprosio pred RTL-ovim kamerama. Idila ovog para i danas traje te imaju dva sina. Sara je sada na društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u zelenoj ljetnoj haljini te pokazala zavidnu figuru.

"Božanstvena ženo", "Top", "Wow", samo su neki od komentara ispod njezine objave na Instagramu i Facebooku.

Inače, ljubavna idila kod Sare i Mihaela traje otkad ih je spojila šesta sezona 'Ljubav je na selu' prije deset godina.

Sara je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr komentirala svoj uspješan odnos s Mihaelom. "Stvarno ne znam koja je tajna našeg uspješnog odnosa, i sama nam se divim što smo izdržali, evo skoro već 10 godina zajedno. Mislim možda tolerancija najviše, i poštovanje", ispričala je Sara.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Sjećate se Marine iz 'Ljubav je na selu'? Otkrila je svoju tešku životnu priču, a danas sretno ljubi

