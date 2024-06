Simpatični farmer Zlatko sve poslove obavlja sam, a za RTL.hr kaže: 'Ići ćemo i na plesnjake'

Kaže da nema prevelikih očekivanja. "To se nikad ne zna, tko će doći i što će biti. Moguće je sve, a moguće je i ništa!" ispričao je Zlatko, ali je dodao da se ipak nada nečemu konkretnom: "U nadi je spas!"

"Svi su zadovoljni i čestitaju mi. Prijatelj me nagovorio, ja baš nisam bio za to, ali sad je sve dobro", rekao je farmer Zlatko.

Zlatko kaže kako nema nikakvih strahova od pojavljivanja na televiziji pa čak i kada su žene u pitanju. "Ne sramim se svog izgleda, ni imena i prezimena. Radio sam s ljudima ukupno 42 godine, tako da to meni nije ništa strano", rekao je Zlatko te dodao kako nije sramežljive prirode.

Što se tiče žena, Zlatko je naglasio kako mu je bitno da je uredna, vrijedna, da drži do sebe i da zna kuhati. "Ja sve sada radim sam. Perem, kuham, obrađujem vrt... Sve što imam radim sam. U dvoje to će biti još lakše", rekao je Zlatko te dodao kako nisu to neki preteški poslovi od kojih bi se 'pretrglo'.

Istaknuo je kako ponekad voli otići na plesnjake i zabave, ali da nije naviknut da bi to radio iz dana u dan, kako kaže Zlatko, landrao' uokolo. Napomenuo je kako ima puno žena koje hodaju uokolo i ne znaju što bi sa sobom, a on ne želi takvu partnericu.

