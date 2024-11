Sjećate ga se? Zvonko kuha u 'Večeri za 5', a u 'Ljubav je na selu' zaveo je Rasemu i Brankicu

Naime, u 13. sezoni borio se za srce farmerice Raseme i oborio ju je s nogu kad je zapjevao te ga je povela na romantično putovanje, no njihova ljubav nije se dogodila. Naime, Zvonko je čitavo vrijeme govorio da nema povjerenja u Rasemu, da bi naposljetku ipak ispalo kako je problem u razlici u godinama. Zvonko je priznao da Rasema ne bi mogla pratiti njegov životni ritam. Ipak, davao joj je nadu do samog kraja, kada je ona odlučila da se moraju rastati.

"Nismo više u kontaktu. Makar, kada sam ja u emisiji rekla da nisam više zainteresirana, onda je kao njemu bilo žao, kao da ipak bi nešto... Ali ja nisam htjela. Poslije smo se čuli, pitao me zašto ga ne kontaktiram, a ja sam čula da ima drugu i ne želim ganjati tuđeg muškarca. Onda mi je za rastanak otpjevao tužnu pjesmu i to je bio kraj", prepričala je Rasema. Priznala je da žali što između njih nije bilo nešto više.

Zvonko je ponovno tražio srodnu dušu u 15. sezoni 'Ljubav je na selu', ali ovog puta kao farmer. Bilo je iskrica između njega i Brankice, no na romantično putovanje poveo je Smilju.

"Zvonko se boji žena", komentirala je tada Brankica. "Smilja me od prvog dana nije mogla smisliti. Kada sam vidjela scenu gdje je ona bacila moj poklon, crveni jastučić, baš zločesto. To mi se ne sviđa. Odmah sam osjetila da je ljubomorna, no nije ga uspjela osvojiti", dodala je.