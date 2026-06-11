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Ljubav je na selu

Sjećate li je se? Đurđa uživa nakon 'Ljubav je na selu': Svaki dan mijenja modne kombinacije, a i dalje solira

Đurđa je nakon 'Ljubav je na selu' prekinula svaki kontakt sa Željkom, ali i s kandidatkinjama

RTL.hr
11.06.2026 16:00

Osamnaesta sezona popularnog showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je brojne osebujne kandidate, no rijetki su ostavili tako snažan dojam kao Đurđa Antolović. Ova 78-godišnja umirovljena ekonomistica iz Zagreba privukla je pozornost gledatelja svojom izravnošću i beskompromisnim stavom, a njezino sudjelovanje, iako kratko, i danas se prepričava. Mnogi se pitaju gdje je i čime se danas bavi vitalna umirovljenica koja je bez dlake na jeziku napustila imanje farmera Željka.

Nezaboravan odlazak s Krka

Đurđa je svoju sreću odlučila potražiti na imanju farmera Željka u Baškoj na otoku Krku, no romantična idila brzo se pretvorila u razočaranje. Glavni kamen spoticanja bio je smještaj koji joj je farmer osigurao. Umirovljena ekonomistica, koja je cijeli život provela na rukovodećim pozicijama u svijetu financija, nije skrivala svoje nezadovoljstvo. Kuću je bez ustručavanja nazvala "jazbinom", a žalila se na skučeni prostor, strme i opasne stepenice te veliku udaljenost od mora, što joj je kao osobi koja pati od klaustrofobije stvaralo velik stres i nelagodu.

Đurđa, Ljubav je na selu
Đurđa, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Njezina odluka da spakira kofere i napusti emisiju prije vremena iznenadila je i farmera i ostale kandidatkinje, no Đurđa je ostala vjerna sebi. Odbila je pristati na uvjete koji joj ne odgovaraju, jasno pokazavši kako ne namjerava snižavati svoje standarde, čak ni zbog televizijskih kamera i potencijalne ljubavi.

Razočaranje na završnom okupljanju

Iako je prijevremeno napustila Željkovo imanje, Đurđa se pojavila na završnom okupljanju sezone, no njezin povratak nije bio u pomirljivom tonu. Na pitanje voditeljice veseli li se ponovnom susretu, iskreno je odgovorila kako se "ne veseli vidjeti nikoga". Dodatno je pojasnila kako se njezina početna ideja o stvaranju zajedništva i prijateljstva s drugim kandidatkinjama "rasplinula kao balon od sapunice".

Posebno je zamjerila ostalim damama što su stale u Željkovu obranu, ne pokazujući razumijevanje za njezine razloge odlaska. Time je još jednom potvrdila svoj čvrst karakter i pokazala da ne odustaje od svojih principa, čak i kada to znači ostati sam protiv svih.

Đurđa i Željko, Ljubav je na selu
Đurđa i Željko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Od financija do svjetla reflektora

Mnogi bi pomislili da će se nakon takvog iskustva povući iz javnosti, no Đurđa Antolović je sve samo ne tipična umirovljenica. Njezin životopis otkriva ženu koja nikada nije voljela mirovati. Cijeli radni vijek provela je na odgovornim pozicijama u financijskom sektoru, a strast prema kamerama otkrila je kasnije u životu.

Danas je aktivnija no ikad. Redovito se pojavljuje u brojnim televizijskim reklamama, statira u filmovima i serijama te radi kao promotorica za poznate trgovine odjećom. Odlazak na castinge i snimanja postali su njezina svakodnevica. Nedavno je ponovno privukla pažnju javnosti pojavivši se u promotivnom videu kojim srpska pjevačica Seka Aleksić najavljuje svoj veliki koncert u Areni Zagreb u studenom 2026. godine.

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