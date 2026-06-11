Sjećate li je se? Đurđa uživa nakon 'Ljubav je na selu': Svaki dan mijenja modne kombinacije, a i dalje solira

Đurđa je nakon 'Ljubav je na selu' prekinula svaki kontakt sa Željkom, ali i s kandidatkinjama

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Osamnaesta sezona popularnog showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je brojne osebujne kandidate, no rijetki su ostavili tako snažan dojam kao Đurđa Antolović. Ova 78-godišnja umirovljena ekonomistica iz Zagreba privukla je pozornost gledatelja svojom izravnošću i beskompromisnim stavom, a njezino sudjelovanje, iako kratko, i danas se prepričava. Mnogi se pitaju gdje je i čime se danas bavi vitalna umirovljenica koja je bez dlake na jeziku napustila imanje farmera Željka.

Nezaboravan odlazak s Krka

Đurđa je svoju sreću odlučila potražiti na imanju farmera Željka u Baškoj na otoku Krku, no romantična idila brzo se pretvorila u razočaranje. Glavni kamen spoticanja bio je smještaj koji joj je farmer osigurao. Umirovljena ekonomistica, koja je cijeli život provela na rukovodećim pozicijama u svijetu financija, nije skrivala svoje nezadovoljstvo. Kuću je bez ustručavanja nazvala "jazbinom", a žalila se na skučeni prostor, strme i opasne stepenice te veliku udaljenost od mora, što joj je kao osobi koja pati od klaustrofobije stvaralo velik stres i nelagodu.

icon-expand Đurđa, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Njezina odluka da spakira kofere i napusti emisiju prije vremena iznenadila je i farmera i ostale kandidatkinje, no Đurđa je ostala vjerna sebi. Odbila je pristati na uvjete koji joj ne odgovaraju, jasno pokazavši kako ne namjerava snižavati svoje standarde, čak ni zbog televizijskih kamera i potencijalne ljubavi.

Razočaranje na završnom okupljanju

Iako je prijevremeno napustila Željkovo imanje, Đurđa se pojavila na završnom okupljanju sezone, no njezin povratak nije bio u pomirljivom tonu. Na pitanje voditeljice veseli li se ponovnom susretu, iskreno je odgovorila kako se "ne veseli vidjeti nikoga". Dodatno je pojasnila kako se njezina početna ideja o stvaranju zajedništva i prijateljstva s drugim kandidatkinjama "rasplinula kao balon od sapunice". Posebno je zamjerila ostalim damama što su stale u Željkovu obranu, ne pokazujući razumijevanje za njezine razloge odlaska. Time je još jednom potvrdila svoj čvrst karakter i pokazala da ne odustaje od svojih principa, čak i kada to znači ostati sam protiv svih.

icon-expand Đurđa i Željko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Od financija do svjetla reflektora