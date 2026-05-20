Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sjećate li se Ajde iz 'Ljubav je na selu'? Tražila je ljubav pred kamerama, a danas uživa u posebnim trenutcima

Ajda iz 'Ljubav je na selu' podijelila je preslatku fotografiju

RTL.hr
20.05.2026 12:00

Ajda iz 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' tijekom svog je sudjelovanja prošla emotivan i dinamičan put koji je privukao veliku pažnju gledatelja. Od samog početka istaknula se iskrenošću, temperamentom i željom da pronađe osobu s kojom može graditi iskren odnos. Sada je na Instagram profilu podijelila preslatku fotografiju na kojoj pozira s konjima.

Ajda, Ljubav je na selu
Ajda, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Posebno zanimljiv bio je njezin odnos s Dejanom, koji je kroz sezonu prolazio kroz različite faze – od simpatija i lijepih trenutaka do nesuglasica i izazova u komunikaciji. Iako njihov odnos nije uvijek bio jednostavan, Ajda je pokazala da joj je stalo do otvorenosti i međusobnog razumijevanja, dok su zajedno pokušavali pronaći zajednički jezik.

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo

ajda ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Izgubila sam 10 kilograma i ovo je tek početak'

Ljubav je na selu

Zaljubljeni do ušiju! Ksenija pokazala romantične trenutke s Josipom: 'Ovako ću nas pamtiti, uvijek i zauvijek'

Moglo bi te zanimati

Ajda nakon 'Ljubav je na selu': 'S Dejanom više nemam što raspravljati. Želim si pronaći dečka i udati se'

Susret koji su svi čekali! Ajda jasno poručila Dejanu: 'Htjela bih da mi se ispriča'

Miljana i Dejan ostali samo prijatelji! Ajda mu odbila pružiti ruku: 'Ja sam s njim završila'

Ajda i Dora ponosno prošetale crvenim tepihom: 'Kad me Dejan vidi, mislim da će požaliti'

Znate li tko je ova preslatka djevojčica? Iz 'Ljubav je na selu' otišla je bez pozdrava, a iza sebe ima i iskustvo iz vojske

Od smijeha do drame i suza! Tjedan u 'Ljubav je na selu' bio je prepun neočekivanih trenutaka

Pročitaj na Net.hr
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Zgodni igrači Portugala pokazali isklesana tijela
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina