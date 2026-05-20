Sjećate li se Ajde iz 'Ljubav je na selu'? Tražila je ljubav pred kamerama, a danas uživa u posebnim trenutcima

Ajda iz 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' tijekom svog je sudjelovanja prošla emotivan i dinamičan put koji je privukao veliku pažnju gledatelja. Od samog početka istaknula se iskrenošću, temperamentom i željom da pronađe osobu s kojom može graditi iskren odnos. Sada je na Instagram profilu podijelila preslatku fotografiju na kojoj pozira s konjima.

Posebno zanimljiv bio je njezin odnos s Dejanom, koji je kroz sezonu prolazio kroz različite faze – od simpatija i lijepih trenutaka do nesuglasica i izazova u komunikaciji. Iako njihov odnos nije uvijek bio jednostavan, Ajda je pokazala da joj je stalo do otvorenosti i međusobnog razumijevanja, dok su zajedno pokušavali pronaći zajednički jezik.

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.