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Ljubav je na selu

Sjećate li se Ankice iz 'Ljubav je na selu'? Sa Željkom se isprva zbližila, a onda se dogodio neočekivani obrat

Ankica je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone showa 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
21.08.2026 08:00

Ankica je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone showa 'Ljubav je na selu'. U show je došla kao "zlatna djevojka" farmera Željka.

Za Ankicu, sudjelovanje u 'Ljubav je na selu' predstavljalo je prije svega priliku za izlazak iz uhodane svakodnevice. Opisujući svoje iskustvo kao "zanimljivo, nešto novo, nešto drugačije", jasno je dala do znanja da je bila spremna za avanturu i bijeg od monotonije. "S tim sam ciljem i došla, da malo nešto promijenim u svom životu, u svojoj rutini", iskreno je priznala, ističući kako je prijava u show bila svjesna odluka da unese svježinu u svoj život i otvori se novim prilikama koje inače možda ne bi susrela.

Ana i Željko, Ljubav je na selu
Ana i Željko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Iako je emisija prvenstveno usmjerena na spajanje parova, Ankica je otkrila kako je njezina želja bila upoznati ne samo potencijalnu ljubav, već i steći nova poznanstva i proširiti svoj društveni krug. Nadala se da će upoznati "lijepe ljude" i stvoriti uspomene koje će pamtiti.

Na pitanje kakav je dojam Željko ostavio na nju, Ankica nije štedjela riječi hvale, opisujući ga kao čovjeka s vrlinama koje se danas rijetko susreću. Prema njezinim riječima, on je prije svega dobar i ugodan čovjek, a istaknula je i njegovu uglađenost te kulturno ponašanje. "Čovjek koji je dobar čovjek, ugodan, uglađen, pristojan, dobar domaćin, kulturan", sažela je Ankica svoj prvi i konačni dojam.

Željko i Ana, Ljubav je na selu
Željko i Ana, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Pažnja i poštovanje za sve dame

Osim što ga je doživjela kao pravog kavalira, Ankica je posebno naglasila jednu njegovu ključnu osobinu: pravednost i jednak tretman prema svim kandidatkinjama koje su boravile na njegovu imanju. "Prema svima nama je bio jednako pažljiv", otkrila je, dodajući kako ih je sve jednako poštovao i bio im podrška tijekom cijelog boravka. "Nemam ništa reći što se tiče negativno za njega. Zaista, poštovao nas je i bio uz nas i nemam ništa ružno reći", dodala je.

Ulazak u show za Ankicu je bio potaknut željom za promjenom i pronalaskom ljubavi. Priznaje kako je u emisiju ušla s određenim očekivanjima, nadajući se da će možda baš na Željkovoj farmi pronaći srodnu dušu. "Pa dobro, možda malo želiš kad ideš u tu emisiju da upoznaš ljubav, ako je moguće", iskreno je rekla, dajući naslutiti da je priželjkivala da se između nje i farmera dogodi onaj sudbonosni "klik". Međutim, unatoč početnim simpatijama i nadi da bi se nešto moglo roditi, čarolija se jednostavno nije dogodila.

Ankica, Ljubav je na selu
Ankica, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ankica je otkrila zanimljiv paradoks svog odnosa sa Željkom. Umjesto da ih zajedničko vrijeme i bolje upoznavanje zbliži, dogodilo se upravo suprotno, što je dovelo do emocionalnog udaljavanja. "Nije bilo kemije ni u jednom trenu", odlučno je izjavila te dodala ključnu rečenicu koja savršeno opisuje dinamiku njihova odnosa: "Što sam ga više upoznavala, to smo svi bili dalji." Taj presudni "klik", kako ga naziva, izostao je od samog početka i s vremenom je postajalo sve jasnije da njihova priča neće imati romantičan nastavak.

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Ljubav je na selu

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