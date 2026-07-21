Sjećate li se farmera Tome iz 'Ljubav je na selu'? Plakao je pred Anitom zbog premalog broja pisama

Toma je bio jedan od farmera 18. sezone 'Ljubav je na selu'. "Jako me trema, bojim se da ću morati ići doma", rekao je Toma, očito pod velikim stresom prije nego što mu je Anita otkrila koliko je pisama dobio.
Njegova zabrinutost postala je još veća jer je već od početka bio tužan zbog odlaska farmera Bernarda, koji mu je jako drag. "Teško mi sve ovo pada, ovo su dobri ljudi i htio bih ostati ovdje. Počeo sam plakati jer su eliminirali Bernarda, a ja vam plačem zbog svega", priznao je Toma.
Nažalost, ni Toma nije dobio dovoljno pisama da bi prošao u sljedeći krug. "Možda nisam prošao jer sam previše specifičan", rekao je s tugom. Suze su mu ponovno zasuzile oči, a Anita mu je brisala obraze. "Ne želim ni čitati pisma. Mislim da se djevojke nisu prijavile zbog moje frizure. Bila je malo čudna, moram priznati. Jako sam emotivan. Pobjednik nisam definitivno, a gubitnik - to sam uvijek", dodao je, očito slomljen.
Njegova iskrenost i ranjivost dirnule su gledatelje, koji su ga zatrpali porukama podrške. "Joj baš mi je žao Tome, svi gledaju kosu, ali njemu se u očima vidi duša, nježan, drag, osjetljiva i nježna duša zato tako i prolazi", "Šteta što ne želi čitati pisma. Ne treba ih biti hrpetina. Dosta je jedno pravo", "Tako mi ga je bilo teško vidjeti tako tužnog i nesretnog da sam i ja zaplakala. Ovako osjećajan muškarac sigurno nije loš. Njemu samo treba dobra duša od koje bi imao podršku, oslonac, koja bi ga potakla malo i zagrlila", "Ma ti si presladak, dobar dečko. Nemoj biti tužan", bili su samoneki od komentara na društvenim mrežama.