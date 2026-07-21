Sjećate li se farmera Tome iz 'Ljubav je na selu'? Plakao je pred Anitom zbog premalog broja pisama

Toma je bio jedan od farmera 18. sezone 'Ljubav je na selu'. "Jako me trema, bojim se da ću morati ići doma", rekao je Toma, očito pod velikim stresom prije nego što mu je Anita otkrila koliko je pisama dobio.

Njegova zabrinutost postala je još veća jer je već od početka bio tužan zbog odlaska farmera Bernarda, koji mu je jako drag. "Teško mi sve ovo pada, ovo su dobri ljudi i htio bih ostati ovdje. Počeo sam plakati jer su eliminirali Bernarda, a ja vam plačem zbog svega", priznao je Toma.