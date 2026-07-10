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Ljubav je na selu

Sjećate li se farmera Željka iz 'Ljubav je na selu'? Ljubav s Nadom nije uspjela, a evo gdje je danas

Željko iz Sunje osvojio je srca gledatelja kao najstariji, ali i jedan od najšarmantnijih farmera 18. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
10.07.2026 07:00

Željkova potraga za partnericom s kojom bi pobijedio samoću i podijelio umirovljeničke dane pratila se s velikim zanimanjem, a mnogi su navijali za njegovu romansu s kandidatkinjom Nadom. No, nisu uspjeli te danas više nisu u kontaktu.

Potraga za srodnom dušom pred kamerama

Željko, koji je dio života proveo u Švicarskoj, a iza sebe ima dva braka, u 'Ljubav je na selu' se prijavio s jasnim ciljem: pronaći osobu s kojom bi dijelio svakodnevicu. Na njegovu farmu u Sunji stigle su tri dame, no prava iskra planula je tek s dolaskom Nade. Njihova međusobna privlačnost i emocije bile su očite od prvog trenutka. Tijekom boravka na imanju, odnos se razvijao, a pao je i poljubac kojim su potvrdili da svojoj vezi žele dati priliku i nakon završetka snimanja. Činilo se da je najdugovječniji hrvatski reality show iznjedrio još jedan sretan par.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Danas Željko uživa u svom životu, a redovito na TikTok profilu dijeli videa sa plesnjaka na kojima uživa.

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