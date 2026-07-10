Sjećate li se farmera Željka iz 'Ljubav je na selu'? Ljubav s Nadom nije uspjela, a evo gdje je danas

Željkova potraga za partnericom s kojom bi pobijedio samoću i podijelio umirovljeničke dane pratila se s velikim zanimanjem, a mnogi su navijali za njegovu romansu s kandidatkinjom Nadom . No, nisu uspjeli te danas više nisu u kontaktu.

Željko, koji je dio života proveo u Švicarskoj, a iza sebe ima dva braka, u 'Ljubav je na selu' se prijavio s jasnim ciljem: pronaći osobu s kojom bi dijelio svakodnevicu. Na njegovu farmu u Sunji stigle su tri dame, no prava iskra planula je tek s dolaskom Nade. Njihova međusobna privlačnost i emocije bile su očite od prvog trenutka. Tijekom boravka na imanju, odnos se razvijao, a pao je i poljubac kojim su potvrdili da svojoj vezi žele dati priliku i nakon završetka snimanja. Činilo se da je najdugovječniji hrvatski reality show iznjedrio još jedan sretan par.