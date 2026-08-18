Sjećate li se fatalne Radmile iz 'Ljubav je na selu'? S Josipom je odmah zaiskrilo, a onda je uslijedio hladan tuš

Radmila je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone showa 'Ljubav je na selu'

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Radmila je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone 'Ljubav je na selu'. U show je ušla kao zlatna djevojka farmera Josipa Ercegovića. Čim su skinuli poveze i ugledali jedno drugo, dogodio se trenutak koji je odmah zapalio društvene mreže: dug, emotivan zagrljaj umjesto formalnog rukovanja.

icon-expand Josip E. i Radmila, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Kemija među njima bila je vidljiva već u prvim sekundama. Radmila je kasnije otkrila da ništa nije bilo isforsirano, da je sve došlo spontano, od prvog pogleda do poljupca na idućem spoju. Priznala je da ju je trema pratila cijelo vrijeme, iako je prema kamerama djelovala smireno. Iako je od početka bilo vidljivo da između Josipa E. i Radmile postoji posebna veza, ubrzo su se pojavile i prve nesuglasice. Radmili je zasmetala Josipova pažnja koju je posvećivao i drugim djevojkama, što je u njoj probudilo osjećaj nelagode i ljubomore.

icon-expand Radmila i Josip E., Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Radmila je ljubomorna. Neugodno mi je da se ja samo s njom družim, a da ove druge cure sjede pokraj nas. To je ružno prema njima," pokušao je objasniti Josip, ističući kako želi biti pošten prema svima. Međutim, upravo je ta potreba za balansiranjem pažnje kod Radmile stvorila sumnju, potaknuvši je da preispita dubinu njihovog odnosa i Josipove stvarne namjere. "Mislim da kad ti se netko sviđa, da toj osobi moraš to pokazati to i djelima", kazala je Radmila. "Meni treba osoba s kojom ću ja provesti život", otkrila je Radmila, na što je Josip kazao: "Mislim mi se toliko kratko znamo. Ne mogu nakon tako kratko vremena osjećati bilo što drugo osim strasti, barem mi muškarci tako funkcioniramo."

icon-expand Ljubav je na selu - Josip i Radmila FOTO: RTL