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Ljubav je na selu

Sjećate li se fatalne Viki iz 'Ljubav je na selu'? Plavim očima potpuno je očarala Tomislava

Viktorija je očarala farmera Tomislava

RTL.hr
02.08.2026 12:00

U 18. sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu' farmer Tomislav nadao se da će upravo s Viki napraviti korak dalje u njihovom odnosu. Nakon zajedničkih trenutaka i upoznavanja tijekom emisije, odlučio je da je ona osoba s kojom želi podijeliti romantično putovanje.

Tomislav je za svoju odabranicu pripremio priliku za nastavak druženja izvan farme, vjerujući da bi njihova priča mogla dobiti novo poglavlje. No, iako je on u njihovom odnosu vidio mogućnost za nešto više, Viki je na kraju donijela drugačiju odluku.

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Tijekom njihovog razgovora postalo je jasno da Viki Tomislava cijeni i da joj je ugodno u njegovom društvu, ali svoje osjećaje ipak nije vidjela u romantičnom smjeru. Umjesto ljubavne veze, odlučila je da bi njihov odnos najbolje funkcionirao kroz prijateljstvo.

Tomislav nije skrivao razočaranje jer je priželjkivao drugačiji ishod, no prihvatio je njezinu odluku i pokazao razumijevanje. Iako romantično putovanje nije završilo ljubavnom pričom kojoj se nadao, farmer i Viki iz showa su otišli s lijepim uspomenama i međusobnim poštovanjem.

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