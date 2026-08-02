Sjećate li se fatalne Viki iz 'Ljubav je na selu'? Plavim očima potpuno je očarala Tomislava

- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
U 18. sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu' farmer Tomislav nadao se da će upravo s Viki napraviti korak dalje u njihovom odnosu. Nakon zajedničkih trenutaka i upoznavanja tijekom emisije, odlučio je da je ona osoba s kojom želi podijeliti romantično putovanje.
Tomislav je za svoju odabranicu pripremio priliku za nastavak druženja izvan farme, vjerujući da bi njihova priča mogla dobiti novo poglavlje. No, iako je on u njihovom odnosu vidio mogućnost za nešto više, Viki je na kraju donijela drugačiju odluku.
Tijekom njihovog razgovora postalo je jasno da Viki Tomislava cijeni i da joj je ugodno u njegovom društvu, ali svoje osjećaje ipak nije vidjela u romantičnom smjeru. Umjesto ljubavne veze, odlučila je da bi njihov odnos najbolje funkcionirao kroz prijateljstvo.
Tomislav nije skrivao razočaranje jer je priželjkivao drugačiji ishod, no prihvatio je njezinu odluku i pokazao razumijevanje. Iako romantično putovanje nije završilo ljubavnom pričom kojoj se nadao, farmer i Viki iz showa su otišli s lijepim uspomenama i međusobnim poštovanjem.