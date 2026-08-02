Sjećate li se fatalne Viki iz 'Ljubav je na selu'? Plavim očima potpuno je očarala Tomislava

U 18. sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu' farmer Tomislav nadao se da će upravo s Viki napraviti korak dalje u njihovom odnosu. Nakon zajedničkih trenutaka i upoznavanja tijekom emisije, odlučio je da je ona osoba s kojom želi podijeliti romantično putovanje.

Tomislav je za svoju odabranicu pripremio priliku za nastavak druženja izvan farme, vjerujući da bi njihova priča mogla dobiti novo poglavlje. No, iako je on u njihovom odnosu vidio mogućnost za nešto više, Viki je na kraju donijela drugačiju odluku.