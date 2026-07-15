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Ljubav je na selu

Sjećate li se fatalnog farmera Josipa E. iz 'Ljubav je na selu'? Bio je najveći zavodnik, a ovako danas uživa

Farmer Josip Ercegović iz 'Ljubav je na selu' bio je jedan od najvećih zavodnika 18. sezone showa

RTL.hr
15.07.2026 07:00

Farmer Josip Ercegović imao je turbulent put u showu 'Ljubav je na selu', a danas uživa u ljetu i moru. 

Odmah na početku showa kemija se rodila između farmera i dvije kandidatkinje - Dottie i Jelice. No, stvari su se promijenile nakon dolaska zlatne djevojke Radmile. Josip je s njom osjetio veliku povezanost i privlačnost, a vrlo brzo su pali vatreni poljupci i zagrljaji što je Jelici zasmetalo te se njihov odnos nikada nije vratio na staro.

Josip E., Ljubav je na selu
Josip E., Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Na njegovu farmu došle su Dottie, Jelica, Slađa te im se kasnije pridružila Iris. Farmer je na kraju na romantično putovanje pozvao Dottie.

Priča Dottie i Josipa E. u 'Ljubav je na selu' počela je odmah nakon prvog upoznavanja. Između njih se stvorila snažna kemija koja se dalje razvijala na Josipovoj farmi. Na putovanju su mnogo razgovarali o budućnosti, razmjenjivali su poljupce i nježnosti te su mnogi vjerovali da se stvara nova ljubavna priča. Iako su svi znakovi upućivali na to da bi mogli biti par, čim su se kamere ugasile, realnost je počela drugačije izgledati.

Josip E., Ljubav je na selu
Josip E., Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Na reunionu 'Ljubav je na selu', Dottie i Josip otkrili su da su ostali samo prijatelji. "Naš status veze trenutačno je predivno prijateljstvo. Znam da ćemo biti divni prijatelji cijeli život i jako sam sretna zbog njega", poručila je Dottie.

Josip i Dottie otvoreno su raspravljali o mogućoj vezi, ali su na reunionu priznali kako je proces nakon showa donio drugačije uvide i da je veza ostala u prijateljskom okviru. Za RTL.hr je također podijelila svoje uzbuđenje oko svog novog životnog poglavlja u Hrvatskoj, gdje je trenutno u potrazi za vlastitim domom. Slavonija je, kako kaže, njezina destinacija u budućnosti, gdje planira iznajmiti nekretninu prije nego što pronađe svoju savršenu kuću.

Josip E. i Dottie, Ljubav je na selu
Josip E. i Dottie, Ljubav je na selu FOTO: RTL

No, Dottie je sada otkrila da više nije u kontaktu s Josipom te da ni prijateljstvo nije opstalo. Dottie je sada za RTL.hr otkrila da ona i Josip više nisu u kontaktu, naglasivši kako između njih nema ljutnje ni negativnih emocija. "Vjerujem da naši životi idu u potpuno različitim smjerovima", izjavila je iskreno.

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

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Ljubav je na selu

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