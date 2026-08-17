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Ljubav je na selu

Sjećate li se Ines iz 'Ljubav je na selu'? Pozirala u badiću i pokazala isklesanu figuru

Ines Petrić iz 'Ljubav je na selu' uživa u ljetu

RTL.hr
17.08.2026 21:00

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Ines Petrić uživa u ljetnim danima, a trenutke s odmora rado dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Ovoga puta na Facebooku je objavila fotografiju s plaže na kojoj pozira u zelenom badiču te pokazala isklesanu figuru. Ljetnim izdanjem privukla je pažnju pratitelja, a čini se kako Ines sunčane dane koristi za opuštanje i uživanje uz more.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Ines je ljubav u popularnom showu tražila čak sedam puta, ali je ondje nikada nije pronašla.

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ines petrić ljubav je na selu
Ljubav je na selu

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