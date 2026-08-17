Sjećate li se Ines iz 'Ljubav je na selu'? Pozirala u badiću i pokazala isklesanu figuru

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Ines Petrić uživa u ljetnim danima, a trenutke s odmora rado dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Ovoga puta na Facebooku je objavila fotografiju s plaže na kojoj pozira u zelenom badiču te pokazala isklesanu figuru. Ljetnim izdanjem privukla je pažnju pratitelja, a čini se kako Ines sunčane dane koristi za opuštanje i uživanje uz more.