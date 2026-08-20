Sjećate li se Iris iz 'Ljubav je na selu'? Sa zavodnikom Josipom razmjenjivala je vatrene poljupce, a jedno bi danas ipak promijenila

icon-close

Iris je bila jedna od kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' koja je došla upoznati farmera Tomislava, no brzo je shvatila da je njihov odnos samo prijateljski. Pravi razlog njezina dolaska na Tomislavovo imanje bio je, kako je otkrila, sasvim druge prirode. Njezin je pogled bio usmjeren prema drugom farmeru, Josipu E., s kojim je već na početku showa osjetila povezanost. "S Josipom sam prvi put pričala na prvom partyju, tako da smo tada već imali neku spiku", prisjetila se Iris početaka njihove priče. Nije trebalo dugo da oboje shvate kako ih veže nešto više od običnog poznanstva. "Kroz tih par dana još smo pričali pa smo shvatili da imamo tu neke privlačnosti i da bi htjeli, ako je to moguće, istražiti to dalje", objasnila je.

icon-expand Iris i Josip E., Ljubav je na selu FOTO: RTL

Tomislavova reakcija

Njezina odluka da napusti Tomislavovo imanje nije izazvala burne reakcije, no Iris danas na cijelu situaciju gleda iz drugog kuta. Tvrdi da ni sam Tomislav nije bio zainteresiran za nju na romantičan način, no njegova reakcija bila je, prema njezinom mišljenju, potaknuta isključivo povrijeđenim egom. "Meni je malo zapravo zanimljiva ta situacija s Tomislavom zato jer znam da se ja njemu isto nisam svidjela na taj način. Ja nisam njegov tip žene", iskreno je rekla. Unatoč tome što su oboje znali da od njihove priče neće biti ništa, Tomislav je želio biti taj koji će imati zadnju riječ. "Ja sam odlučila da idem, ali on me svejedno htio izbaciti. Mislim da je to bilo možda i do njegovog ega, da je on htio biti taj koji će donijeti tu odluku, a ne ja", zaključila je Iris. Iris je otkrila što ju je točno privuklo kod njega, naglašavajući da se radilo o nečem dubljem od puke fizičke privlačnosti. "Svidjele su mi se naše sličnosti u nekim stvarima i generalno neka energija i pogled na život", objasnila je Iris.

icon-expand Iris i Tomislav, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Neočekivana odluka