Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sjećate li se Ljiljane iz 'Ljubav je na selu'? Borila se za srce Josipa Đ., a svi je pamte po jednoj izjavi

Ljiljana je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
25.07.2026 10:00

Ljiljana je u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' privukla pažnju gledatelja svojom osebujnom osobnošću. U show došla osvojiti srce farmera Josipa Đerfija, ali u tome nije uspjela te je farmer nije pozvao na svoju farmu.

Unatoč tome, njih su dvoje imali zanimljivih zajedničkih razgovora i trenutaka. U jednom od razgovora s Josipom, dok su se pokušavali bolje upoznati, dotaknuli su se teme o pecanju. Kada ju je farmer pitao kako stoji s pecanjem, Ljiljana je odgovorila: "S pecanjem stojim savršeno, još nemam iskustva, al savršeno..."

Inače, osim što je skiperica i vlasnica firme za najam glisera, Ljiljana je i autorica triju knjiga o duhovnosti. "Objavila sam tri knjige – Moj susret s Bogom', prvi i drugi dio, te jedan na engleskom. Slala sam te knjige knjižarama, poštama, kioscima, ali mi govore da nemaju čitatelje za to. Mislim da je duhovnost za sve", rekla je. "Rado bih napisala još jednu. Zadnju sam napisala prije sedam godina i otad sam puno toga naučila. Imam jako puno toga za ponuditi."

"Naručila sam novi gliser. Dakle, ja imam firmu i skiper sam. Vozim ljude, recimo, na Kornate, na razne uvale i plaže. Obožavam more", ispričala je za RTL.hr.

ljiljana ljubav je na selu josip ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Dottie iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila zašto ovo ljeto neće dolaziti u Hrvatsku: 'Imala sam zdravstvenih problema'

Ljubav je na selu

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' kupio novi auto pa za RTL.hr otkrio: 'Odmah sam provozao neke cure'

Moglo bi te zanimati

Osebujna Ljiljana ispala iz 'Ljubav je na selu'! 'Iznenadila me odluka. Možda sam nešto krivo shvatila'

Ljiljana otvorila dušu Josipu Đ.: 'Pravu ljubav nikada nisam iskusila u životu. Rastala sam se jer nije bilo ljubavi'

Ljiljana samouvjereno o farmeru Josipu Đ.: 'On je materijal za brak'

Josip Đ. djevojke odveo na streličarstvo! Pogledajte kako se Ljiljana snašla

Osebujna Ljiljana iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Ja stvarno nikad nisam kuhala, mama me razmazila, a pitanja o godinama su mi nepristojna'

Tko je ukrao show? Djevojke o kojima svi pričaju nakon prvog tjedna 'Ljubav je na selu'

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju