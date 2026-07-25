Sjećate li se Ljiljane iz 'Ljubav je na selu'? Borila se za srce Josipa Đ., a svi je pamte po jednoj izjavi

Ljiljana je u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' privukla pažnju gledatelja svojom osebujnom osobnošću. U show došla osvojiti srce farmera Josipa Đerfija, ali u tome nije uspjela te je farmer nije pozvao na svoju farmu.

Unatoč tome, njih su dvoje imali zanimljivih zajedničkih razgovora i trenutaka. U jednom od razgovora s Josipom, dok su se pokušavali bolje upoznati, dotaknuli su se teme o pecanju. Kada ju je farmer pitao kako stoji s pecanjem, Ljiljana je odgovorila: "S pecanjem stojim savršeno, još nemam iskustva, al savršeno..."