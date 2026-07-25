Sjećate li se Ljiljane iz 'Ljubav je na selu'? Borila se za srce Josipa Đ., a svi je pamte po jednoj izjavi

Ljiljana je u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' privukla pažnju gledatelja svojom osebujnom osobnošću. U show došla osvojiti srce farmera Josipa Đerfija, ali u tome nije uspjela te je farmer nije pozvao na svoju farmu.
Unatoč tome, njih su dvoje imali zanimljivih zajedničkih razgovora i trenutaka. U jednom od razgovora s Josipom, dok su se pokušavali bolje upoznati, dotaknuli su se teme o pecanju. Kada ju je farmer pitao kako stoji s pecanjem, Ljiljana je odgovorila: "S pecanjem stojim savršeno, još nemam iskustva, al savršeno..."
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Privatan album
- FOTO: Privatan album
- FOTO: Privatan album
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Inače, osim što je skiperica i vlasnica firme za najam glisera, Ljiljana je i autorica triju knjiga o duhovnosti. "Objavila sam tri knjige – Moj susret s Bogom', prvi i drugi dio, te jedan na engleskom. Slala sam te knjige knjižarama, poštama, kioscima, ali mi govore da nemaju čitatelje za to. Mislim da je duhovnost za sve", rekla je. "Rado bih napisala još jednu. Zadnju sam napisala prije sedam godina i otad sam puno toga naučila. Imam jako puno toga za ponuditi."
"Naručila sam novi gliser. Dakle, ja imam firmu i skiper sam. Vozim ljude, recimo, na Kornate, na razne uvale i plaže. Obožavam more", ispričala je za RTL.hr.