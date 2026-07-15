Sjećate li se Miljane iz 'Ljubav je na selu'? Nakon turbulentnog puta s Dejanom danas uživa na Karibima

Miljana iz 'Ljubav je na selu' uživa u ljetu. Podijelila je nekoliko fotografija s pješčane plaže na Karibima.

Na seriji od šest fotografija Miljana pozira na pješčanoj plaži uz karakterističnu nagnutu palmu, dok se u pozadini prostire prizor kao s razglednice: tirkizno more i vedro nebo. Odjevena u elegantnu bež haljinu, savršeno se uklopila u idiličnu atmosferu Kariba, kako je i navedeno u lokaciji objave.