Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sjećate li se Miljane iz 'Ljubav je na selu'? Nakon turbulentnog puta s Dejanom danas uživa na Karibima

Miljana iz 'Ljubav je na selu' privukla je pažnju na društvenim mrežama

RTL.hr
15.07.2026 17:00

Miljana iz 'Ljubav je na selu' uživa u ljetu. Podijelila je nekoliko fotografija s pješčane plaže na Karibima.

Na seriji od šest fotografija Miljana pozira na pješčanoj plaži uz karakterističnu nagnutu palmu, dok se u pozadini prostire prizor kao s razglednice: tirkizno more i vedro nebo. Odjevena u elegantnu bež haljinu, savršeno se uklopila u idiličnu atmosferu Kariba, kako je i navedeno u lokaciji objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Miljana je sudjelovala u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' gdje je stigla zbog farmera Tomislava. On ju je pozvao na svoju farmu, ali se ona tamo nije pojavila jer nije osjetila kemiju s njim. Miljana je zatim ipak otišla na Dejanovu farmu te ju je na kraju odabrao za romantično putovanje, ali su nakon showa ipak ostali samo prijatelji.

miljana ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

FOTO Rasema se pomladila kratkom kosom, a ovako se mijenjala kroz godine

Ljubav je na selu

Ajda iz 'Ljubav je na selu' nasmijala objavom: 'Koliko imam godina: 20. Izgledam kao da imam: 15'

Moglo bi te zanimati

Sjećate li se Miljane iz 'Ljubav je na selu'? Više nije plavuša

Miljana za RTL.hr o odnosu s Dejanom: 'Nedavno me zvao i ispričao mi se'

Miljana pokazala kako izgleda njezin bijeg nakon 'Ljubav je na selu'. Pogledajte fotke s Malte

Miljana i Dejan ostali samo prijatelji! Ajda mu odbila pružiti ruku: 'Ja sam s njim završila'

ANKETA Smatrate li da je Miljana zaljubljena u Dejana?

Je li Miljana zaljubljena u Dejana? Sudionici 'Ljubav je na selu' sve glasnije komentiraju: 'Mislim da je, ali on je čudan'

Pročitaj na Net.hr
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha