Sjećate li se Miljane iz 'Ljubav je na selu'? Nakon turbulentnog puta s Dejanom danas uživa na Karibima

Miljana iz 'Ljubav je na selu' uživa u ljetu. Podijelila je nekoliko fotografija s pješčane plaže na Karibima.
Na seriji od šest fotografija Miljana pozira na pješčanoj plaži uz karakterističnu nagnutu palmu, dok se u pozadini prostire prizor kao s razglednice: tirkizno more i vedro nebo. Odjevena u elegantnu bež haljinu, savršeno se uklopila u idiličnu atmosferu Kariba, kako je i navedeno u lokaciji objave.
Podsjetimo, Miljana je sudjelovala u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' gdje je stigla zbog farmera Tomislava. On ju je pozvao na svoju farmu, ali se ona tamo nije pojavila jer nije osjetila kemiju s njim. Miljana je zatim ipak otišla na Dejanovu farmu te ju je na kraju odabrao za romantično putovanje, ali su nakon showa ipak ostali samo prijatelji.