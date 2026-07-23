Sjećate li se Nade iz 'Ljubav je na selu'? Sa Željkom je bila na romantičnom putovanju, a danas više nisu u kontaktu

Nada je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu' , a na farmu farmera Željka stigla je naknadno. Iako se uključila kasnije od ostalih kandidatkinja, između nje i Željka odmah se osjetila posebna povezanost. Njihova kemija nije prošla nezapaženo, a farmer je upravo Nadu odabrao za romantično putovanje, tijekom kojeg nisu nedostajali nježni trenuci, zagrljaji i poljupci.

Podsjetimo, mnogi su nakon romantičnog putovanja očekivali da će se između Nade i Željka izroditi ljubav, no to se nije dogodilo. Nada je nedavno otkrila da je njihovo upoznavanje nešto što će zauvijek ostati u lijepom sjećanju. "Upoznali smo se i to će sve biti jedna lijepa uspomena. On nije čovjek s kojim bih željela nešto ozbiljnije. Njegov karakter nije za mene, previše smo različiti, ali sve će mi to ostati u lijepom sjećanju", zaključila je.